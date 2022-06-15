«Барселоне» будет трудно подписать Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде вряд ли окажется в «Барселоне» этим летом.

Как сообщалось ранее, француз уже заявил о желании уйти и обозначил в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры именно «Барселону». Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, устроить это будет очень трудно: Хави высоко оценивает Кунде, а представители каталонцев дважды встречались с агентом игрока, но трансфер в настоящий момент видится крайне маловероятным из-за финансовых трудностей «Барселоны».

Основным претендентом на 23-летнего защитника остаётся лондонский «Челси». Трансферная стоимость Жюля Кунде оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.