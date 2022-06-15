Дани Алвес покидает «Барселону»

«Барселона» решила не продолжать сотрудничество с правым защитником Дани Алвесом.

39-летний ветеран хотел остаться в «Барселоне» и был готов подписать краткосрочный контракт, чтобы подготовиться к предстоящему чемпионату мира в Катаре, однако руководство каталонцев приняло решение не предлагать игроку новое соглашение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшие дни Алвес покинет клуб в качестве свободного агента.

Бразилец вернулся в «Барселону» в ноябре, заключив договор до июня 2022 года. В завершившемся сезоне он провёл 16 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.