«Барселона» представлена 5 игроками в номинации «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило топ-100 футболистов в категории номинации «Golden Boy».

В этом сезоне «Барселона» представлена 5 футболистам - Алехандро Бальде, Ансу Фати, Гави, Нико и Педри. «Реал» представлен Эдуарду Камавингой.

Награда «Golden Boy» вручается футболистам в возрасте до 21 года. Большинство кандидатов уже хорошо известны в футбольном мире и играют в элитных чемпионатах.

Представляем вам топ-10 футболистов, которые претендуют на победу в номинации «Золотой мальчик»: