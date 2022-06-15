«Барселона» представлена 5 игроками в номинации «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило топ-100 футболистов в категории номинации «Golden Boy».
В этом сезоне «Барселона» представлена 5 футболистам - Алехандро Бальде, Ансу Фати, Гави, Нико и Педри. «Реал» представлен Эдуарду Камавингой.
Награда «Golden Boy» вручается футболистам в возрасте до 21 года. Большинство кандидатов уже хорошо известны в футбольном мире и играют в элитных чемпионатах.
Представляем вам топ-10 футболистов, которые претендуют на победу в номинации «Золотой мальчик»:
- Карим Адейеми, «Боруссия» Дортмунд
- Ануар Айт эль-Хадж, «Андерлехт»
- Алехандро Бальде, «Барселона»
- Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд
- Брайан Броббей, «РБ Лейпциг»
- Эдуарду Камавинга, «Реал» Мадрид
- Педри, «Барселона»
- Ансу Фати ,«Барселона»
- Гави, «Барселона»
- Нико, «Барселона»