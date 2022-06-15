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«Барселона» представлена 5 игроками в номинации «Golden Boy»

15 Июня 2022 • 19:41 Комментировать

Итальянское издание Tuttosport представило топ-100 футболистов в категории номинации «Golden Boy».

В этом сезоне «Барселона» представлена 5 футболистам - Алехандро Бальде, Ансу Фати, Гави, Нико и Педри. «Реал» представлен Эдуарду Камавингой.

Награда «Golden Boy» вручается футболистам в возрасте до 21 года. Большинство кандидатов уже хорошо известны в футбольном мире и играют в элитных чемпионатах.

Представляем вам топ-10 футболистов, которые претендуют на победу в номинации «Золотой мальчик»:

  1. Карим Адейеми, «Боруссия» Дортмунд
  2. Ануар Айт эль-Хадж, «Андерлехт»
  3. Алехандро Бальде, «Барселона»
  4. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд
  5. Брайан Броббей, «РБ Лейпциг»
  6. Эдуарду Камавинга, «Реал» Мадрид
  7. Педри, «Барселона»
  8. Ансу Фати ,«Барселона»
  9. Гави, «Барселона»
  10. Нико, «Барселона»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эдуардо Камавинга Педри Гави
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