Бензема рассказал, уйдёт ли он из «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Уйду ли я из «Реала»? «Нет, потому что «Реал» — лучший клуб мира, и нет чемпионата лучше, чем испанская Ла Лига» — цитирует Бензема Onze Mondial.

34-летний нападающий играет за «сливочных» с лета 2009 года. Ранее он выступал во французском «Лионе». В прошедшем сезоне Бензема забил 44 гола и сделал 15 голевых передач в 46 встречах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается в конце июня следующего года. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.