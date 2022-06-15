Каталонская «Барселона» объявила о трансфере молодого полузащитника Пабло Торре из «Расинга». Трансфер талантливого футболиста обошёлся «сине-гранатовым» в 5 миллионов евро.

На счету 19-летнего Торре два сезона в испанской Сегунде за «Расинг». В 35 поединках во втором дивизионе страны молодой полузащитник отметился пятью забитыми голами.

Таким образом, Торре стал первым трансфером каталонской «Барселоны» в это трансферное окно. Клуб также ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса. Также клуб может подписать защитника Андреаса Кристенсена на правах свободного агента из «Челси».