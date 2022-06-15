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Кристенсен – о будущем: «Я просто жду подходящего момента»

15 Июня 2022 • 15:00 Комментировать

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен намекнул, что ожидает своего перехода на правах свободного агента в каталонскую «Барселону». Ранее датчанин выступал за лондонский «Челси», где начинал свой путь ещё в академии клуба.

«Я знаю, что собираюсь сделать. Я просто жду подходящего момента. К сожалению, всё зависит не только от меня. Есть некоторые вещи, которые должны стать на свои места», – цитирует датчанина 90 min football.

Напомним, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта ещё в апреле заявил, что каталонский клуб договорился о подписании контракта с центральным защитником. Многие источники сообщали, что им был Андреас Кристенсен.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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