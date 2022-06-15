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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты детали нового контракта Винисиуса с «Реалом»

15 Июня 2022 • 12:30 Комментировать

Мадридский «Реал» ведет переговоры с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором о пролонгации сотрудничества. По информации газеты Marca, «сливочные» намерены оформить сделку в ближайшие пару недель.

Ожидается, что стороны заключат контракт до 2026 или 2027 года. Клуб изначально предлагал соглашение до 2028 года, однако бразилец выступил за более краткосрочный срок.

По новому договору, заработная плата Жуниора увеличится до десяти миллионов евро. Сейчас он получает 3,2 миллиона.

В прошлом сезоне Винисиус был одним из лидеров «Реала». Форвард забил 22 гола и отдал 16 ассистов в 52 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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