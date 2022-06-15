Стало известно условие, при котором Асенсио останется в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио готов продлить контракт с испанским клубом, но лишь при одном условии.

Как сообщает Marca, 26-летний футболист хочет повышения размера своей заработной платы, так как считает, что заслуживает этого своей игрой. Также Асенсио хочет получать больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре, чтобы попасть в состав национальной сборной Испании.

Ранее сообщалось, что интерес к Асенсио проявляют «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Арсенал».

В минувшем сезоне испанский вингер провёл в составе «сливочных» 42 матча, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.