Защитник «Монако» может перебраться в «Севилью»

Молодой французский защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может в летнее трансферное окно переехать в испанский чемпионат.

По информации Goal, в услугах 21-летнего французского футболиста заинтересована «Севилья». Боссы андалусийцев видят в защитнике «Монако» замену Диего Карлосу, который недавно перебрался в АПЛ. Напомним, что действующее соглашение Бадьяшиля с монегасками рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бенуа Бадьяшиль провёл во французской лиге 24 встречи и отметился одним забитым мячом.