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Мбаппе отреагировал на переход Чуамени в «Реал»

15 Июня 2022 • 07:17 Комментировать

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на переход своего соотечественника Орельена Чуамени в мадридский «Реал».

Мбаппе в своих социальных сетях отреагировал на переход молодого полузащитника «Монако» в мадридскую команду. Форвард «ПСЖ» опубликовал два смайла, которые хлопают в ладоши. Напомним, что Чуамени недавно подписал с «королевским клубом» долгосрочное соглашение на шесть лет.

Килиан Мбаппе этим летом мог на правах свободного агента перебраться в «Реал», но форвард предпочёл подписать новое соглашение с парижским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Орельен Чуамени
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