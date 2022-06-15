Мбаппе отреагировал на переход Чуамени в «Реал»

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на переход своего соотечественника Орельена Чуамени в мадридский «Реал».

Мбаппе в своих социальных сетях отреагировал на переход молодого полузащитника «Монако» в мадридскую команду. Форвард «ПСЖ» опубликовал два смайла, которые хлопают в ладоши. Напомним, что Чуамени недавно подписал с «королевским клубом» долгосрочное соглашение на шесть лет.

Килиан Мбаппе этим летом мог на правах свободного агента перебраться в «Реал», но форвард предпочёл подписать новое соглашение с парижским клубом.