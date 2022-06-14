«Реал» и Винисиус на 95% согласовали условия нового контракта

Вингер Винисиус Жуниор практически договорился с «Реалом» о новом долгосрочном контракте.

В настоящее время 21-летний бразилец находится в отпуске, по возвращении из которого поставит свою подпись под новым договором с мадридским грандом. В клубе планировали продлить соглашение Винисиуса до 2028 года, однако сам игрок убедил руководство «сливочных» немного сократить продолжительность контракта. Издание Goal сообщает, что сделка завершена на 95% – сторонам осталось лишь урегулировать незначительные детали.

Винисиус Жуниор принял участие в 52 поединках «Реала» в прошедшем сезоне. На счету вингера 22 гола и 20 результативных передач.