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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и Винисиус на 95% согласовали условия нового контракта

14 Июня 2022 • 21:24 Комментировать

Вингер Винисиус Жуниор практически договорился с «Реалом» о новом долгосрочном контракте.

В настоящее время 21-летний бразилец находится в отпуске, по возвращении из которого поставит свою подпись под новым договором с мадридским грандом. В клубе планировали продлить соглашение Винисиуса до 2028 года, однако сам игрок убедил руководство «сливочных» немного сократить продолжительность контракта. Издание Goal сообщает, что сделка завершена на 95% – сторонам осталось лишь урегулировать незначительные детали.

Винисиус Жуниор принял участие в 52 поединках «Реала» в прошедшем сезоне. На счету вингера 22 гола и 20 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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