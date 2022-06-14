Дембеле отклонил финальное предложение «Барселоны»

Усман Дембеле крайне близок к уходу из «Барселоны» в качестве свободного агента.

Руководство каталонского клуба на протяжении нескольких месяцев вело переговоры с 25-летним французом по новому контракту, но убедить его, похоже, так и не удалось. Согласно утверждениям Cadena Ser, вингер ответил отказом на финальное предложение «Барселоны». Таким образом, если в ситуации не произойдёт резких изменений, футболист покинет клуб в ближайшее время. Фаворитом в борьбе за подписание Дембеле, напомним, является лондонский «Челси».

За пять лет в составе «Барселоны» Усман Дембеле принял участие в 149 матчах, отметившись 32 забитыми мячами.