Миятович вспомнил, как открыл миру Марсело

В 2006 году черногорский нападающий Предраг Миятович приступил к работе спортивным директором в «Реале» - клубе, в котором провел важнейшую часть карьеры в качестве игрока. Одним из первых обнаруженных им талантов оказался бразилец Марсело, который в итоге провел в «Реале» пятнадцать лет, давно превратившись в один из символов клуба. Миятович вспомнил, как он нашел Марсело.

- Это было в 2006 году, когда я даже и не думал, что стану спортивным директором «Реала». Мой бразильский друг обратил мое внимание на молодого паренька из «Флуминенсе», который очень схож по манере игры с Роберто Карлосом. Мне прислали различные видео, и я быстро убедился, что за таким игроком следует внимательно следить. Позже, мы буквально обложили его, чтобы не позволить другим клубам перехватить Марсело, - вспоминает Миятович в интервью ElLarguero.