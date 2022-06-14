«Барселона» может «залететь» на 30 миллионов евро из-за нелицензионного «софта»

У «Барселоны» вырисовываются неожиданные финансовые проблемы из-за использования программного обеспечения компании Supponor. Его функция заключается в смене рекламных надписей на стадионе, что позволяет клубу демонстрировать больше рекламы в ходе матча, и, следовательно, получать больше контрактов.

«Барселона» использовала это программное обеспечение с 2019 года, но недавно выяснилось, что компания AIM Sport обвинила Supponor в плагиате и обратилась в суд.

Пикантность ситуации придает тот факт, что AIM Sport также работает с испанским клубом - и это мадридский «Реал».

А сейчас немецкий суд, уточняет испанское издание Marca, признал правомерность иска AIM Sport, и это означает, что компании придется выплатить штраф.

Но и клубам, которые использовали «палёное» программное обеспечение, также придется раскошелиться - по 10 миллионов евро за каждый год. В сумме - потенциальные минус 30 миллионов из кассы «Барселоны».