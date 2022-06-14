Чуамени: Бензема — лучший нападающий мира

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени высказался об игре с форвардом «сливочных» Каримом Бензема.

Чуамени сказал Marca, что перед подписанием контракта он поговорил с Каримом Бензема и Эдуардо Кававингой. Сейчас он рад играть с лучшим нападающим мира — Бензема. Когда переговоры находились в продвинутой стадии, французский форвард написал и спросил, нужна ли какая-то помощь.

«Реал» Мадрид — это лучшее решение», — добавил Чуамени.

Минувший сезон новичок «Реала» провел в «Монако», Чуамени сыграл в 50 играх, забил пять мячей и сделал три голевые передачи с учетом всех турниров. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 60 миллионов евро.