Марсело: «Я был зол на Анчелотти»

Защитник «Реала» Марсело заявил, что в ходе прошлого сезона несколько раз злился на главного тренера Карло Анчелотти. Напомним, что бразилец был запасным игроком «сливочных», так как на его позиции играл Ферлан Менди.

«В прошлом сезоне я чувствовал много ответственности и действительно злился на Анчелотти. Мы очень много спорили, но под конец часто обнимались. В конце концов я осознал, что ради вклада в победу в Лиге чемпионов не обязательно много играть», – сказал Марсело на пресс-конференции.

Марсело получил предложение от «Марселя», где его хочет видеть главный тренер Хорхе Сампаоли. Игрок подтвердил, что не собирается завершать карьеру.