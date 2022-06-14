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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело: «Я был зол на Анчелотти»

14 Июня 2022 • 14:58 Комментировать

Защитник «Реала» Марсело заявил, что в ходе прошлого сезона несколько раз злился на главного тренера Карло Анчелотти. Напомним, что бразилец был запасным игроком «сливочных», так как на его позиции играл Ферлан Менди.

«В прошлом сезоне я чувствовал много ответственности и действительно злился на Анчелотти. Мы очень много спорили, но под конец часто обнимались. В конце концов я осознал, что ради вклада в победу в Лиге чемпионов не обязательно много играть», – сказал Марсело на пресс-конференции.

Марсело получил предложение от «Марселя», где его хочет видеть главный тренер Хорхе Сампаоли. Игрок подтвердил, что не собирается завершать карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Карло Анчелотти
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