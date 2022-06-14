Чуамени: «Мбаппе хотел видеть меня в «ПСЖ», но я выбрал «Реал»

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени признался, что мог оказаться в «ПСЖ». Нападающий парижан Килиан Мбаппе ранее пытался убедить хавбека перебраться на «Парк де Пренс», но Чуамени выбрал вариант с переходом в «Реал» Мадрид.

«Мбаппе разговаривал со мной и спрашивал, не хочу ли я присоединиться к «ПСЖ», но я сказал ему, что хочу перейти в мадридский «Реал». Таковым был мой изначальный выбор, поэтому он счастлив за меня. Камавинга же убеждал меня перейти в «Реал», – цитирует Чуамени журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Мбаппе ранее отказался переходить в «Реал» и подписал новый контракт с «ПСЖ».