Кристенсен ждёт момента, когда «Барселона» решит финансовые проблемы

Центральный защитник Андреас Кристенсен ждёт момента, когда каталонская «Барселона» решит финансовые проблемы и сможет зарегистрировать его в качестве своего нового футболиста. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» пока не может зарегистрировать Кристенсена из-за несоответствия с правилами финансового фэйр-плея. Игрок находится в статусе свободного агента и ждёт, пока клуб решит свои проблемы.

Ранее Кристенсен покинул лондонский «Челси», пообещав клубу, что не будет переходить в другую команду из английской Премьер-лиги. Датчанин хотел бросить себе новый вызов.