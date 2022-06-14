Мадридский «Атлетико» провел презентацию новой домашней формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Комплект экипировки выполнен в традиционных для «матрасников» бело-красных цветах.

Что касается гостевой формы, то она изготовлена в темно-синих цветах. Техническим партнером мадридского клуба выступает американский бренд Nike.

Минувший сезон чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне завершили на третьем месте в турнирной таблице. Они уступили два очка каталонской «Барселоне» и 15 мадридскому «Реалу», выигравшему золотые награды.