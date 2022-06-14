Обамеянг: «В прошлом сезоне я выложился на максимум»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своих впечатлениях от прошлого сезона. Напомним, что габонец зимой сменил обстановку, перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента в каталонскую «Барселону».

«Сезон выдался для «Барселоны» не самым успешным, было нелегко. К счастью, нам удалось достичь цели и выйти в Лигу чемпионов. Это самое главное. Я выложился на максимум в прошлом сезоне», – цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

Напомним, что у Обамеянга в следующем сезоне может появиться конкурент в нападении. «Барселона» активно ведёт переговоры с «Баварией» по трансферу Роберта Левандовски.