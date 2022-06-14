Кристенсен — о своём переходе в «Барселону»: Нужно ещё немного подождать

Датский защитник Андреас Кристенсен поделился с журналистами мнением по поводу своего возможного перехода в «Барселону».

Кристенсен сказал ВТ, что он знает, где хочет играть, так что осталось только дождаться официального объявления. Датчанин отметил, что, к огромному сожалению, не всё зависит от него, ведь есть и другие аспекты, которые должны встать на свои места.

«Нужно ещё немного подождать», - добавил защитник.

Напомним, что Андреас Кристенсен не стал подписывать новое соглашение с лондонским «Челси». Датчанин на правах свободного агента должен перебраться в «Барселону», с которой защитник уже договорился об условиях личного контракта.