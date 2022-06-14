Хави начал сомневаться в Пике из-за разрыва с Шакирой

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обеспокоен семейными проблемами центрального защитника команды Херарда Пике. По мнению специалиста, расставание с певицей Шакирой может негативно отразиться на игре ветерана команды.

Как стало известно Mundo Deportivo, наставник поднял тему расставания с Шакирой в личной беседе с Херардом. В ходе разговора защитник заверил тренера, что личная жизнь никак не повлияет на его профессиональную деятельность. Пике подчеркнул, что сейчас его мотивация намного выше, чем на старте карьеры. По словам Херарда, он будет полностью готов к старту следующего сезона.

Напомним, что Шакира бросила Пике из-за измены футболиста.

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