«Барселона» готова отпустить Пьянича в аренду при одном условии

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, который не входит в планы главного тренера каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса, может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к игроку проявляет «Марсель».

Согласно данным Ouest France, «сине-гранатовые» готовы отпустить полузащитника в бесплатную аренду, если провансальцы обязуются выплачивать большую часть его заработной платы.

В прошлом сезоне Миралем выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Он принял участие в 20 поединках Суперлиги и отметился двумя голевыми передачами.