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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл: «Статус моего будущего клуба не будет иметь большого значения»

14 Июня 2022 • 10:03 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, решивший покинуть испанский клуб на правах свободного агента нынешним летом, рассказал, на что будет обращать внимание при выборе своего будущего клуба.

Валлиец признался, что пока не знает, где продолжит карьеру, так как хочет принять взвешенное решение, обсудив все возможные варианты не только со своей семьёй, но и с фитнес-тренерами, чтобы в наилучшей форме подойти к чемпионату мира в Катаре.

«Я не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение. Футбольный матч — это футбольный матч», — приводит слова Бэйла Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Бэйл может продолжить карьеру в «Роме».

В минувшем сезоне 32-летний футболист провёл в составе «сливочных» семь матчей, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Гарет Бэйл
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