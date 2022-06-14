«Барселона» просит Бускетса пойти на понижение зарплаты

Руководство каталонской «Барселоны» встретилось с представителями своего полузащитника Серхио Бускетса, чтобы убедить хавбека пойти на снижение зарплаты. Согласно изданию Mundo Deportivo, встреча состоялась вчера.

В случае ухода Дембеле Бускетс станет игроком, который занимает первое место в зарплатной ведомости «Барселоны». Годовая зарплата испанского полузащитника составляет 16 миллионов евро, а руководство «сине-гранатовых» не намерено платить столько денег игроку, который наверняка покинет клуб следующим летом и уедет доигрывать карьеру в МЛС.

Сообщается, что Бускетс готов пойти на понижение зарплаты. Руководство также хочет провести переговоры по этому вопросу с Жорди Альбой.