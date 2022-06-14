«Леванте» продлил контракт с футболистом на 10 лет

«Леванте» продлил контракт с полузащитником команды Хосе Луисом Гарсией (Пепелу) на 10 лет, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Новое соглашение футболиста с «Леванте» рассчитано до лета 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне 23-летний Пепелу провёл в составе своей команды 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Леванте» занял 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и не сумел сохранить прописку в Ла Лиге, вылетев в Сегунду (второй дивизион испанского футбола).