Пике заявил президенту «Барселоны», что будет играть в стартовом составе

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике в разговоре с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой высказался по поводу своего места в стартовом составе.

По информации Sport.es, испанский защитник в разговоре с президентом «Барселоны» заявил о том, что он будет играть в стартовом составе до тех пор, пока руководство каталонского клуба не приведёт на его место лучшего центрального защитника мира, который сможет его достойно заменить.

Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что тренер «сине-гранатовых» Хави сказал Пике о том, что защитник в следующем сезоне вряд ли будет выходить на поле в стартовом составе.