Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике заявил президенту «Барселоны», что будет играть в стартовом составе

14 Июня 2022 • 08:38 Комментировать

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике в разговоре с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой высказался по поводу своего места в стартовом составе.

По информации Sport.es, испанский защитник в разговоре с президентом «Барселоны» заявил о том, что он будет играть в стартовом составе до тех пор, пока руководство каталонского клуба не приведёт на его место лучшего центрального защитника мира, который сможет его достойно заменить.

Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что тренер «сине-гранатовых» Хави сказал Пике о том, что защитник в следующем сезоне вряд ли будет выходить на поле в стартовом составе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Херард Пике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
08:45 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб нацелился на Почеттино, которого выгоняют из «ПСЖ»
08:38 · Испания. Ла Лига
Пике заявил президенту «Барселоны», что будет играть в стартовом составе
08:33 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб готов пригласить Леонардо, уволенного из «ПСЖ»
08:01 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» интересуется защитником «Атлетико»
07:51 · Испания. Ла Лига
Роналду высказался о Марсело
07:03 · Испания. Ла Лига
Хави просит боссов «Барселоны» подписать Кунде
00:42 · Испания. Ла Лига
Солеру надоели спекуляции об его будущем
13 Июня
23:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» положила глаз на защитника «Севильи», но ей мешает «Челси»
21:35 · Испания. Ла Лига
Рамос обратился к Марсело, который покинул «Реал»: «Брат, твоё наследние вечно»
20:43 · Германия. Бундеслига
«Валенсия» и «Хоффенхайм» поборются за Мингесу
19:00 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался об уходе Марсело из «Реала»
18:32 · Испания. Ла Лига
Хави проинформировал Пике, что место в стартовом составе ему впредь не гарантировано 2
18:21 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг горячо поддерживает идею приглашения Левандовски в «Барселону»
15:47 · Испания. Ла Лига
Марсело заплакал на прощальной пресс-конференции 1
15:39 · Испания. Ла Лига
Перес: «Марсело – один из лучших защитников мира»
Все новости
Рекомендуем