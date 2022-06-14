Испанский клуб готов пригласить Леонардо, уволенного из «ПСЖ»

Бразильский функционер Леонардо, которого уволили из «ПСЖ», может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате. Такая информация появилась на страницах Superdeporte.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в его услугах проявляет «Валенсия». В сотрудничестве с Леонардо заинтересован новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, который хорошо знаком с бразильцем.

Ожидается, что о назначении Леонардо будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Валенсия» финишировала лишь на девятом месте.