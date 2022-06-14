«Хетафе» интересуется защитником «Атлетико»

Датский защитник мадридского «Атлетико» Даниэль Васс может в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации издания Marca, опытный 33-летний датский футболист попал в сферу интересов «Хетафе», руководители которого уже отправили запрос в «Атлетико» по поводу доступности игрока. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость скандинавского защитника в шесть миллионов евро.

Напомним, что Васс перебрался в «Атлетико» из «Валенсии» в январе 2022 года. В составе мадридского клуба защитник провёл лишь одну встречу. До этого датчанин также выступал за «Сельту», «Эвиан» и «Брондбю».