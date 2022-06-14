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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду высказался о Марсело

14 Июня 2022 • 07:51 Комментировать

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях высказался по поводу бразильского защитника Марсело, который официально покинул мадридский «Реал».

Роналду написал, что для него Марсело не одноклубник, а брат, которого ему подарил футбол. Криштиану отметил, что бразилец является одной из самых больших звёзд, с которой ему довелось делить раздевалку. Форвард также пожелал своему другу удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что Марсело официально покидает мадридский «Реал» на правах свободного агента. Опытный бразильский защитник планирует продолжить свою карьеру в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Криштиану Роналду
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