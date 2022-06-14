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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави просит боссов «Барселоны» подписать Кунде

14 Июня 2022 • 07:03 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес настаивает, чтобы руководители каталонской команды всё же подписали контракт с французским защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

По информации Sport.es, молодой наставник считает, что Кунде станет важнейшим элементом для укрепления обороны каталонского клуба. Французский защитник не против сменить клубную прописку, но «Барселона» вряд ли сможет себе позволить трансфер игрока, так как «сине-гранатовые» испытывают серьёзные финансовые трудности.

Напомним, что в прошедшем сезоне Жюль Кунде провёл в испанской лиге в составе «Севильи» 32 встречи, в которых забил два мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Хави Эрнандес Жюль Кунде
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