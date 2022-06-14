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Чемпионат Испании. Ла Лига

Солеру надоели спекуляции об его будущем

14 Июня 2022 • 00:42 Комментировать

В последнее время звезду «Валенсии» полузащитника Карлоса Солера активно сватают в «Атлетико», иногда упоминаются и другие клубы, но он, судя по всему, уходить никуда не хочет. Во всяком случае, сейчас Солер демонстративно дает понять журналистам, что хочет отдыхать и не думает о том, куда бы ему уйти.

- Когда мне будет что сказать, я скажу. Сейчас я хочу отдохнуть, у меня каникулы. Иных новостей нет. Нет никакого дедлайна. Я хочу отключиться от всего, - цитирует Солера испанское издание El Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Солер забил одиннадцать мячей в матчах чемпионата Испании - это лучший результат в «Валенсии», наряду с Гонсало Гедешом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Карлос Солер Трансферы футбола - лето 2022
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