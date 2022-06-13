«Барселона» положила глаз на защитника «Севильи», но ей мешает «Челси»

«Барселона» активно действует на трансферном рынке Европы, несмотря на очевидные финансовые сложности. Правда, из-за этого каталонцы зачастую проигрывают там, где все решают исключительно деньги.

Так, «Барселона» положила глаз на защитника «Севильи» Жюля Кунде, но тут же выяснилось, что, хотя Кунде и нравится идея переезда в Барселону, «Севилья» склоняется к продаже его в «Челси», который предлагает за 23-летнего француза целых 50 миллионов евро.

Нынешнее соглашение французского защитника с «Севильей» рассчитано до 2024 года, так что спешить с продажей андалусийцам особого смысла нет.