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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос обратился к Марсело, который покинул «Реал»: «Брат, твоё наследние вечно»

13 Июня 2022 • 21:35 Комментировать

Бывший одноклубник Марсело Серхио Рамос обратился к защитнику после его прощальной пресс-конференции.

«Брат, ты сегодня прощаешься, но твое наследие вечно. Поздравляю с достижением невозможного. Большой поцелуй тебе, Марсело», - написал Рамос в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 13 июня, президент «Реала» Флорентино Перес организовал прощальную пресс-конференцию для Марсело, который провёл в клубе 16 лет. Бразильский защитник в конце сезона-2021/22 сообщил о том, что не будет продлевать контракт с «королевским» клубом и покинет команду свободным агентом.

В прошлом сезоне «Реал» под руководством Карло Анчелотти выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Серхио Рамос Ла Лига
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