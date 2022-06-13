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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос высказался об уходе Марсело из «Реала»

13 Июня 2022 • 19:00 Комментировать

Центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход Марсело из команды.

«Я могу сказать, что играл с лучшим левым защитником в истории», — написал Кроос в своих социальных сетях.

Бразилец стал игроком испанского клуба зимой 2007 года. Он перешёл в «Реал» из бразильского «Флумененсе» за 6 миллионов евро. Во время выступлений за «Реал» трансферная стоимость футболиста поднималась на пиковую отметку в 70 миллионов евро.

Марсело за 16 лет в команде провёл 545 матчей за «королевский» клуб, забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Он шесть раз побеждал в Ла Лиге, пять раз в Лиге чемпионов, столько же раз в Суперкубке Испании, четырежды он становился чемпионом мира среди команд и три раза выигрывал Суперкубок УЕФА.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Тони Кроос Ла Лига
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