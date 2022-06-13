Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави проинформировал Пике, что место в стартовом составе ему впредь не гарантировано

13 Июня 2022 • 18:32 Комментировать

Херарду Пике не гарантировано место в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне, и наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес уже проинформировал своего старого (что в данной ситуации является усугубляющим фактором) соратника об этом.

С учетом высокой зарплаты Пике «Барселона», похоже, не прочь была бы и вовсе расстаться с ним, но поступать таким образом было бы некрасиво перед фанатами клуба, да и сам Пике уходить не хочет, сообщает El Mundo Deportivo.

Похоже, что Херард согласен на понижение своей зарплаты и предельно мотивирован доказать, что он еще хорош, уточняет издание.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
19:00 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался об уходе Марсело из «Реала»
18:32 · Испания. Ла Лига
Хави проинформировал Пике, что место в стартовом составе ему впредь не гарантировано
18:21 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг горячо поддерживает идею приглашения Левандовски в «Барселону»
15:47 · Испания. Ла Лига
Марсело заплакал на прощальной пресс-конференции 1
15:39 · Испания. Ла Лига
Перес: «Марсело – один из лучших защитников мира»
15:34 · Испания. Ла Лига
Перес – об уходе Марсело: «Он стал мужчиной на «Сантьяго Бернабеу»
15:32 · Испания. Ла Лига
Тебас на этой неделе подаст жалобу на «ПСЖ»
15:27 · Испания. Ла Лига
Марсело: «Каждый день я просыпался с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену де Йонгу в «Манчестер Сити»
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договорилась с защитником «Челси»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Дембеле приближается к трансферу в «Челси»
11:40 · Италия. Серия А
Вингер «Реала» - цель четырёх европейских топ-клубов
11:00 · Германия. Бундеслига
Баумгартнер заинтересовал два клуба из топ-4 Ла Лиги
10:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу одного из нападающих
10:44 · Англия. Премьер-лига
Алонсо вновь заявил руководству «Челси» о своих намерениях покинуть клуб
Все новости
Рекомендуем