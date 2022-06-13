Хави проинформировал Пике, что место в стартовом составе ему впредь не гарантировано

Херарду Пике не гарантировано место в стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне, и наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес уже проинформировал своего старого (что в данной ситуации является усугубляющим фактором) соратника об этом.

С учетом высокой зарплаты Пике «Барселона», похоже, не прочь была бы и вовсе расстаться с ним, но поступать таким образом было бы некрасиво перед фанатами клуба, да и сам Пике уходить не хочет, сообщает El Mundo Deportivo.

Похоже, что Херард согласен на понижение своей зарплаты и предельно мотивирован доказать, что он еще хорош, уточняет издание.