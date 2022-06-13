Френки де Йонг горячо поддерживает идею приглашения Левандовски в «Барселону»

У идеи приглашения польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселону» появился еще один адепт - это полузащитник каталонского суперклуба. голландец Френки де Йонг. Оказывается, де Йонг является настоящим поклонником Роюерта - и не скрывает этого.

- Что я могу сказать о нем? Это невероятный игрок, один из лучших в мире. Мы ждем его решения. Конечно же, мне хотелось бы видеть его в нашей команде, - цитирует де Йонга TVP Sport.

Левандовски выступает за мюнхенскую «Баварию», его контракт истекает в следующем году, и потому поляк присматривает другие варианты продолжения своей карьеры.