Марсело заплакал на прощальной пресс-конференции

Бразильский защитник Марсело проводит прощальную пресс-конференцию в связи с уходом из «Реала».

Во время своей речи 34-летний футболист не смог сдержать слёз. Прямую трансляцию ведёт «Реал Мадрид TV».

Крайний защитник перешёл в испанский клуб зимой 2007 года из бразильского «Флумененсе» за 6 миллионов евро. Во время выступлений за «Реал» трансферная стоимость футболиста поднималась на пиковую отметку в 70 миллионов евро.

Марсело за 16 лет в команде провёл 545 матчей за «королевский» клуб, забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Он шесть раз побеждал в Ла Лиге, пять раз в Лиге чемпионов, столько же раз в Суперкубке Испании, четырежды он становился чемпионом мира среди команд и три раза выигрывал Суперкубок УЕФА.