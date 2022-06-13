Перес: «Марсело – один из лучших защитников мира»

Президент «Реала» Флорентино Перес на прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу защитника Марсело, назвал бразильца лучшим крайним защитником мира.

«Вы [Марсело] сыграли 546 матчей, забили 38 мячей, вы один из лучших крайних защитников в истории мирового футбола. Мы, «мадридисты», благодарны вам за то, что в каждой игре вы оставляли душу. Это сделало вас неповторимым игроком, как и ваше поведение на поле, ваша фантазия и счастье были необходимы для достижения больших успехов команды», — сказал Перес на пресс-конференции.

Марсело весной сообщил, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и покинет команду в статусе свободного агента. 34-летний бразилец защищал цвета «сливочных» с 2008 года.