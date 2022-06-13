Перес – об уходе Марсело: «Он стал мужчиной на «Сантьяго Бернабеу»

Президент «Реала» Флорентино Перес на прощальной пресс-конференции в связи с уходом защитника Марсело высказался о футболисте.

«Этот будет день, полон эмоций для «Реала», это время глубокой благодарности, особый день, полный незабываемых воспоминаний. Мы отдаём дань уважения нашему великому капитану, молодому человеку, который стал мужчиной на «Сантьяго Бернабеу», игроку, который стал одной из наших величайших легенд, тот, у кого больше всего титулов в истории «Реала», — сказал Перес на пресс-конференции.

Напомним, бразильский защитник защищал цвета «Реала» с зимы 2007 года. В составе «сливочных» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз чемпионат Испании, трижды Суперкубок УЕФА и четырежды побеждал на клубном чемпионате мира.