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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас на этой неделе подаст жалобу на «ПСЖ»

13 Июня 2022 • 15:32 Комментировать

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на этой неделе направит жалобу в УЕФА на французский «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, руководитель чемпионата Испании обвиняет парижан в нарушении правил финансового фэйр-плея.

Сообщается, что до этого Тебас уже подал жалобу в УЕФА на «Манчестер Сити». Испанец считает «ПСЖ» и «Манчестер Сити» клубами, которые действуют вне рынка. Президент Ла Лиги предполагает, что они представляют угрозу мировому футболу.

Напомним, что ранее «ПСЖ» продлил контракт с нападающим Киллианом Мбаппе, которого так и не смог подписать мадридский «Реал». В свою очередь, «Манчестер Сити» сегодня объявил о трансфере нападающего Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хавьер Тебас
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