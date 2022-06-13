Тебас на этой неделе подаст жалобу на «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на этой неделе направит жалобу в УЕФА на французский «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, руководитель чемпионата Испании обвиняет парижан в нарушении правил финансового фэйр-плея.

Сообщается, что до этого Тебас уже подал жалобу в УЕФА на «Манчестер Сити». Испанец считает «ПСЖ» и «Манчестер Сити» клубами, которые действуют вне рынка. Президент Ла Лиги предполагает, что они представляют угрозу мировому футболу.

Напомним, что ранее «ПСЖ» продлил контракт с нападающим Киллианом Мбаппе, которого так и не смог подписать мадридский «Реал». В свою очередь, «Манчестер Сити» сегодня объявил о трансфере нападающего Эрлинга Холанна.