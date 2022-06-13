Марсело: «Каждый день я просыпался с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира»

Защитник мадридского «Реала» Марсело провёл прощальную пресс-конференцию, которая связана с его уходом из клуба на правах свободного агента. Бразилец провёл в стане «сливочных» целых 15 с половиной лет, присоединившись в 2007 году в совсем юном возрасте.

«Каждый день я просыпался с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира. Хочу поблагодарить команду за всё это. Мои дети смогли увидеть, что я играю за лучший клуб мира. Я приходил сюда мальчиком, а ухожу мужчиной», – заявил бразилец.

В ходе своей прощальной пресс-конференции Марсело не смог сдержать слёзы, прощаясь с болельщиками.