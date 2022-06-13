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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выставит на продажу одного из нападающих

13 Июня 2022 • 10:57 Комментировать

В каталонской «Барселоне» приняли решение по будущему португальского нападающего Тринкау. Руководство «сине-гранатовых» планирует продать игрока этим летом, несмотря на желание главного тренера Хави Эрнандеса подключить форварда к предсезонной подготовке команды.

По информации Mundo Deportivo, вице-чемпион Испании собирается выручить с продажи Тринкау минимум 18 миллионов евро. В услугах португальца заинтересованы лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг», а также «Валенсия».

В прошлом сезоне Тринкау играл на правах аренды за «Вулверхэмптон». На его счету два гола и один ассист в 28 матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона тринкау
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