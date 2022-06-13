«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Бетиса»

Руководители турецкого «Фенербахче» планируют подписать соглашение с португальским полузащитником «Бетиса» Вилльямом Карвалью.

По информации Goal.com, турецкая команда очень хочет в это трансферное окно заполучить в свои ряды 30-летнего португальского футболиста. Стороны уже начали переговоры по поводу возможного трансфера. Стоит отметить, что действующий договор Карвалью с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость португальца в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вилльям Карвалью провёл в испанской лиге 33 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.