Бензема сравнил Гризманна с Роналду и Зиданом

Звездный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о провальном сезоне своего соотечественника Антуана Гризманна, отметившегося всего одним забитым мячом в этом году.

«У многих великих игроков было похожие периоды: у Зизу, Роналдо, Криштиану. Не нужно заострять на этом внимание. Все наладится, и Антуан начнет забивать. Он должен продолжать помогать своей команде», - приводит слова Карима Telefoot.

Напомним, что единственный гол за «Атлетико» Гризманн забил в кубковом поединке против «Райо Махадаонда» (5:0). В общей сложности на его счету восемь забитых мячей в 39 матчах прошлого сезона.