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Бензема сравнил Гризманна с Роналду и Зиданом

13 Июня 2022 • 08:34 Комментировать

Звездный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о провальном сезоне своего соотечественника Антуана Гризманна, отметившегося всего одним забитым мячом в этом году.

«У многих великих игроков было похожие периоды: у Зизу, Роналдо, Криштиану. Не нужно заострять на этом внимание. Все наладится, и Антуан начнет забивать. Он должен продолжать помогать своей команде», - приводит слова Карима Telefoot.

Напомним, что единственный гол за «Атлетико» Гризманн забил в кубковом поединке против «Райо Махадаонда» (5:0). В общей сложности на его счету восемь забитых мячей в 39 матчах прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Антуан Гризманн
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