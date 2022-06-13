«Барселона» хочет подписать голкипера «Гранады»

Руководители «Барселоны» готовы потратиться этим летом на португальского голкипера «Гранады» Луиша Максимиану.

По информации Mundo Deportivo, каталонская команда очень хочет заполучить в свои ряды 23-летнего португальского вратаря, за которого «сине-гранатовым» придётся выложить около 12 миллионов евро. Максимиану должен стать резервным голкипером «Барселоны» вместо Нето. Стоит отметить, что в услугах португальца также заинтересованы «Наполи» и «Альмерия».

В прошедшем сезоне Луиш Максимиану провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в восьми из которых отыграл на ноль.