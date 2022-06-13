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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Мендеш пытается организовать скорейший уход Асенсио из «Реала»

13 Июня 2022 • 01:52 Комментировать

Авторитетный футбольный агент Жорже Мендеш активно продвигает переход вингера «Реала» Марко Асенсио в другой клуб.

Мендеш не является агентом испанца, но обладает серьёзным влиянием в футбольном мире. Как сообщает журналист Антон Меана, португалец намерен трудоустроить Асенсио в другом клубе как можно скорее. В услугах 26-летнего игрока в настоящий момент заинтересованы «Ньюкасл» и другие представители АПЛ, а также итальянские «Милан» и «Ювентус».

Контракт Марко Асенсио с мадридским «Реалом» истекает в следующем году. В прошедшем сезоне футболист сборной Испании провёл 42 матча за «сливочных», отметившись 12 голами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жорже Мендеш Марко Асенсио
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