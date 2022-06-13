Агент Мендеш пытается организовать скорейший уход Асенсио из «Реала»

Авторитетный футбольный агент Жорже Мендеш активно продвигает переход вингера «Реала» Марко Асенсио в другой клуб.

Мендеш не является агентом испанца, но обладает серьёзным влиянием в футбольном мире. Как сообщает журналист Антон Меана, португалец намерен трудоустроить Асенсио в другом клубе как можно скорее. В услугах 26-летнего игрока в настоящий момент заинтересованы «Ньюкасл» и другие представители АПЛ, а также итальянские «Милан» и «Ювентус».

Контракт Марко Асенсио с мадридским «Реалом» истекает в следующем году. В прошедшем сезоне футболист сборной Испании провёл 42 матча за «сливочных», отметившись 12 голами и двумя голевыми передачами.