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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жорди Альба рассказал о финансовой ситуации в «Барселоне»

13 Июня 2022 • 01:07 Комментировать

Испанский защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе, которая неизбежно сказывалась и на ситуации с результатами клуба в последние годы. Недавно даже появились сведения о том, что руководство каталонского суперклуба даже урежет зарплаты футболистов в связи с финансовыми сложностями.

- Урезанные зарплаты? Это личное дело, касающееся ваших взаимоотношений с клубом. Я буду обсуждать это сам. Мы все понимаем сложности клуба, и каждый из нас должен внести свой вклад в их преодоление. Прежде всего, это ждут от капитанов, и я в их числе, - заявил Альба в интервью calcionapoli1926.it.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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