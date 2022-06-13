Жорди Альба рассказал о финансовой ситуации в «Барселоне»

Испанский защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе, которая неизбежно сказывалась и на ситуации с результатами клуба в последние годы. Недавно даже появились сведения о том, что руководство каталонского суперклуба даже урежет зарплаты футболистов в связи с финансовыми сложностями.

- Урезанные зарплаты? Это личное дело, касающееся ваших взаимоотношений с клубом. Я буду обсуждать это сам. Мы все понимаем сложности клуба, и каждый из нас должен внести свой вклад в их преодоление. Прежде всего, это ждут от капитанов, и я в их числе, - заявил Альба в интервью calcionapoli1926.it.