«Реал» удивил выбором нападающих на замену Бензема

В мадридском «Реале» начинают постепенно задумываться над заменой главной звезде команды Кариму Бензема. Французскому центрфорварду в декабре исполнится 35 лет, а его трудовой договор истекает по завершении сезона-2022/2023.

Как стало известно журналистам AS, Мариано Диас и Лука Йович точно не рассматриваются на эту роль. «Сливочные» разочарованы в этих игроках и готовятся к их продаже. В качестве альтернативы Бензема «Реал» рассматривает Борху Майораля, ныне играющего в аренде за «Хетафе», и воспитанника академии Хуана Латасу.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бензема провел 32 матча и забил 27 голов. Вместе с мадридцами он стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.