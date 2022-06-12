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Новичок «Реала» Чуамени рассказал, кто вдохновляет его в новой команде

12 Июня 2022 • 17:49 Комментировать

Новый игрок «Реала» Орельен Чуамени признался, что считает форварда Карима Бензема и полузащитника Луку Модрича примерами для себя.

«Что меня вдохновляет, так это то, как они держат высочайший уровень на протяжении всей своей карьеры.  Не у всех есть силы и талант, чтобы выступать так, как это может сделать Карим Бензема или даже как Лука Модрич, которому 36 лет, и он обладает невероятной игрой», — рассказал Чуамени в социальных сетях.

36-летний Модрич провёл в прошлом сезоне 45 матчей, в которых поразил ворота соперников три раза и отдал 12 голевых передач. Капитан «Реала» 34-летний Бензема сыграл за «королевский» клуб в прошлом сезоне 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. В сезоне-2021/22 «Реал» стал победителем Лиги чемпионов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лука Модрич Орельен Чуамени
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